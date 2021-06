Juventus, Cristiano Ronaldo può sorridere: Pinsoglio confermato, in arrivo il prolungamento

Dopo la conferma di Wojciech Szczesny come numero 1 - e in attesa del suo vice - la Juventus è ai dettagli per il rinnovo di Carlo Pinsoglio. Considerato un vero e proprio motivatore del gruppo (ed essendo cresciuto nel vivaio del club, non occupa posti in lista), è in arrivo per lui il prolungamento dell’accordo per altri dodici mesi. Una buona notizia anche per Cristiano Ronaldo, grande amico di Pinsoglio, sottolinea Tuttosport.