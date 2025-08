Ufficiale Udinese, preso Goglichidze dall'Empoli: contratto quinquennale. Il comunicato

Adesso è ufficiale: Saba Goglichidze è un nuovo giocatore dell'Udinese. A comunicato è stato il club friulano con il seguente comunicato: "Una garanzia per il futuro e il presente della difesa bianconera: Saba Goglichidze è un nuovo giocatore dell'Udinese. Il difensore georgiano è stato acquistato a titolo definitivo dall'Empoli ed ha firmato un contratto quinquennale. Difensore moderno, dotato di grande struttura fisica ma, al tempo stesso, tecnico e veloce, si è subito contraddistinto come uno dei migliori giovani centrali della scorsa Serie A con la maglia dell'Empoli.

Classe 2004, è nato a Kutaisi il 25 giugno. È cresciuto nelle giovanili della squadra della sua città, il Torpedo Kutaisi con cui, nel 2021, ha debuttato in prima squadra. Nel 2022 si conquista già un ottimo spazio collezionando 15 presenze in campionato e due in coppa di Georgia. Nell'annata seguente gioca ancora 14 partite in campionato. Lo nota l'Empoli che lo porta in Italia a gennaio 2024. Dopo il primo anno di "apprendistato", nella stagione 24/25 arriva l'esplosione.

Goglichidze gioca, infatti, ben 33 partite in Serie A e 3 in Coppa Italia contribuendo al raggiungimento della semifinale da parte dei toscani e dimostrando grandissima continuità di prestazioni.

È nel giro della nazionale maggiore georgiana con cui ha 3 presenze, 7, invece, quelle con l'under 21, 1 in under 19 e 7 con un gol con l'under 18.

Benvenuto Saba!".