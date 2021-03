Juventus, Danilo: "Al Real Madrid ho imparato a giocare con la massima pressione"

Ospite di Marca, Danilo ha parlato anche della sua esperienza al Real Madrid, che lo ha formato come calciatore nel momento di sua massima forma: "Il Real Madrid è stato un momento molto speciale nella mia vita. Nel momento in cui ho firmato, sarei potuto andare in qualsiasi club del mondo. Era in un ottimo momento e quasi tutte le squadre d'élite stavano cercando un terzino destro. Dovevo scegliere, ma quando mi hanno parlato del Madrid non ci ho pensato. È una squadra speciale, diversa dalle altre. Lì ho imparato a giocare con la massima pressione per risultati e prestazioni".