Juventus, De Ligt: "Ho lavorato con Kulu sui colpi di testa. E poi ha imparato da CR7..."

Matthijs de Ligt, intervistato al fianco del match winner Kulusevski, parla così a JTv del successo colto dalla Juve a San Pietroburgo: "Ho lavorato tanto con Dejan sui colpi di testa e ha imparato anche da Cristiano Ronaldo (ride, ndr). Difendiamo molto meglio in questo momento, ci chiudiamo in undici e in questo siamo migliorati tanto".

Che segnale avete dato?

"È la strada giusta, ma dobbiamo migliorare ancora di più. E' un buon periodo per noi, ma adesso dobbiamo continuare così".