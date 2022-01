Juventus, De Ligt: "Stagione iniziata male, ora abbiamo continuità. Dybala è concentrato"

Le parole di Matthijs De Ligt, difensore della Juventus, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria con l'Udinese. "Stiamo giocando meglio, abbiamo iniziato male la stagione e adesso abbiamo continuità. Stiamo migliorando anche fisicamente, nelle ultime otto abbiamo fatto bene e dobbiamo continuare così. Rugani sta facendo molto bene, lui è più uno che sta giocando come libero mentre io prendo l'uomo essendo forte nei duelli. Stiamo giocando bene, non abbiamo preso gol oggi e dobbiamo continuare così".

Come vedi Dybala nello spogliatoio?

"Normale, qualcosa è uscito in questa settimana ma lui è sempre concentrato. Oggi era anche capitano, noi abbiamo tanta fiducia in lui".

Potresti renderti pericoloso in zona offensiva?

"Io ho possibilità di far gol, di saltare. Sto lavorando tutti i giorni sulle palle inattive, abbiamo giocatori alti e bisogna migliorare".

Atalanta raggiunta, cosa scatta nella vostra testa?

"Dobbiamo solo guardare a noi stessi".