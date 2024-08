Ufficiale Juventus, definita la cessione di un giovane: Giardino passa in prestito al Venezia

La Juventus, oltre a cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta. Guarda anche al Settore Giovanile. definita oggi la cessione di Claudio Giardino in prestito al Venezia, come da comunicato pubblicato sul sito ufficiale bianconero e riportato di seguito: "Claudio Giardino, giovane attaccante bianconero, è pronto per un’esperienza lontano da Torino: è ufficiale, infatti, il suo passaggio in prestito al Venezia fino al termine della stagione 2024/2025.

Il talento bianconero classe 2007 ha destato ottime impressioni nella passata annata, in cui in 27 partite con l’Under 17 ha raccolto 10 gol e 3 assist: un attaccante con grandi margini di crescita, pronto a sfruttare le occasioni che gli verranno concesse nei prossimi mesi. In bocca al lupo, Claudio!".