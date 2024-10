TMW Juventus, domani gli esami di Koopmeiners per il problema al costato

vedi letture

Fra gli undici giocatori della Juventus attualmente impegnati con le rispettive Nazionali non c'è Teun Koopmeiners. L'olandese è rimsto a Torino a causa di un dolore al costato derivante dall'ultima sfida di campionato pareggiata contro il Cagliari, quando un colpo durante un contrasto di gioco lo ha costretto ad uscire anzitempo.

Nella giornata di domani, secondo le ultime raccolte da TMW, l'ex Atalanta si sottoporrà ai controlli medici del caso per capire la reale entità del problema e capire, quindi, i tempi di recupero per la completa attività agonistica.

A proposito di Juventus, nella giornata di oggi ha preso la parola l'amministratore delegato Maurizio Scanavino che si è così espresso sul nuovo corso bianconero e sulla situazione di Paul Pogba: "Siamo molto soddisfatti, anche se c’è dispiacere per il pareggio contro il Cagliari. Siamo ad inizio di un percorso nuovo che è partito molto bene: lo conferma il ruolino in Champions e in campionato. A me fa piacere stare vicino alla squadra: sono momenti importanti e formativi per me che sono nel calcio solo da due anni, ma penso anche per tutti per dare un senso di gruppo che quest'anno sentiamo molto".

Per quanto riguarda Pogba ci sono aggiornamenti?

"Stiamo parlando con il suo entourage. Pogba è un grande giocatore e certamente può ancora giocare. Sono due anni però che fra infortuni e squalifiche di fatto non ha più giocato. Sono tutti elementi da valutare e comunque confermo che stiamo parlando con il suo staff".