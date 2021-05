Juventus, Donnarumma rischia di non trovare spazio: Allegri vuole trattenere Szczesny

vedi letture

Dopo il valzer degli allenatori, si rischia il domino dei portieri. Il principale attore sarà proprio Gianluigi Donnarumma, l'estremo difensore lascerà il Milan dopo il mancato accordo sul rinnovo. In casa Juventus rischia però di non trovare spazio: Massimiliano Allegri vuole trattenere Szczesny, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. "Il portiere azzurro - si legge - rischia di non trovare spazio in bianconero. E persino il Barcellona ha problemi". Proprio per questo motivo Mino raiola, agente del giocatore, ha proposto un ingaggio a prezzo ridotto.