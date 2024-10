Juventus, Douglas Luiz rimarrà a Torino durante la pausa. Adesso serve la svolta

vedi letture

Il Corriere dello Sport di oggi torna ad analizzare l'incredibile situazione di Douglas Luiz, secondo giocatore più costoso della campagna acquisti estiva - circa 51,5 milioni all'Aston Villa, seppur compensati dalle cessioni di Iling Junior e Barrenechea, che in Serie A è in grandissima difficoltà, al punto da essere stato nettamente il peggiore in campo nella sfida contro il Cagliari, grazie al rigore causato. Piccoli si allunga la palla senza troppe pretese, lui si fa anticipare e calcia l'attaccante invece che il pallone.

In questa pausa per le nazionali non è è stato convocato dal ct del Brasile, Dorival Junior. Questo significa altre due settimane a disposizione di Motta che dovrà recuperarlo mentalmente, ancor prima che fisicamente. La ricetta è sempre quella. "Allenare, lavorare - ha spiegato l'allenatore juventino a chi gli ha chiesto di Douglas Luiz - dare il massimo tutti i giorni, vale per lui e per tutti e sicuramente in futuro arriveranno cose positive". Però gli errori pesano come macigni e rischiano di diventare etichette difficili da scollarsi di dosso.

Non aiuta il prezzo pagato in estate: se è vero che i club di Premier League potrebbero considerarlo come un profilo più che appetibile, dall'altro cederlo dopo pochissimo sarà difficile senza una minusvalenza.