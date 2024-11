Juventus, Douglas Luiz scontento: l'agente al lavoro per trovargli una nuova squadra

Dalla gioia per quello che poteva essere il colpo dell'estate al possibile addio già a gennaio: difficile ipotizzare una parabola del genere per Douglas Luiz con la maglia della Juventus. Prima il difficile inserimento e lo scarso minutaggio, poi le prestazioni non esaltanti e qualche acciacco fisico. La scintilla tra il centrocampista e Thiago Motta non è scoccata.

Inoltre, stando a quello che riporta La Gazzetta dello Sport, l'ex Aston Villa ha confidato a degli amici di non essere soddisfatto della situazione che sta vivendo a Torino. Douglas aveva altre aspettative e ora vorrebbe tornare protagonista come in Inghilterra. Tanto che il suo agente, Kia Joorabchian (lo stesso di Zirkzee), è già segnalato in azione tra Spagna e Inghilterra per trovare una via d’uscita sotto forma di nuova destinazione.

Si tratta, però, di un divorzio non certo semplice a livello economico. La Juventus lo ha pagato 50 milioni (28 più Samuel Iling Junior ed Enzo Barrenechea) e non sembra intenzionata a cederlo in prestito. Le vie del mercato, però, sono infinite e Kia, in ottimi rapporti con i vertici bianconeri, ha già cominciato a ripercorrerle. Nessuno si straccerebbe le vesti se si trovasse una soluzione, ma il club sarebbe disposto a una retromarcia soltanto a costo di non generare minusvalenza.