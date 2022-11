Juventus, due club tedeschi su Iling-Junior. Per il rinnovo del contratto serve l'accelerata

L'exploit di Samuel Iling Junior con la Juventus rischia di cambiare le carte in tavola per quanto riguarda il rinnovo di contratto del giocatore ex Chelsea. Il talento di casa bianconera ha il contratto in scadenza nel 2023 e da tempo il club si era attivato per prolungare l'accordo, ma nell'ultimo incontro dei giorni scorsi, scrive il Corriere dello Sport, il suo agente ha fatto presente i sempre maggiori interessamenti di Lipsia ed Eintracht Francoforte. Oltre al discorso economico il manager vorrebbe ridiscutere le prospettive sportive, con una sua permanenza in prima squadra anche quando l'emergenza infortuni sarà alle spalle. Dalla Continassa continua a filtrare ottimismo, ma per arrivare alla fumata bianca (ed evitare rischi) sarà necessaria un'accelerata a stretto giro di posta.