Juventus-Dybala, sì al rinnovo: 10 milioni di euro a stagione fino al 2025

Paulo Dybala rimarrà alla Juventus. L'attaccante argentino - come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport - ha deciso di accettare l'offerta da 10 milioni di euro a stagione fino al 2025. Decisiva la mediazione da parte di Massimiliano Allegri, il ritorno del tecnico avrebbe convinto la Joya a dire sì: il tecnico vuole rimetterlo al centro del progetto dopo un periodo altalenante. Nel frattempo il giocatore si allena ogni giorno a Miami per poter essere immediatamente al top: Dybala vuole riscattarsi, così come la Juventus.