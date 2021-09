Juventus, Dybala sul rinnovo: "C'è volontà da parte di tutti, speriamo in buone notizie presto"

Dopo il successo contro il Malmo, l'attaccante della Juventus Paulo Dybala ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Avevamo bisogno di un risultato così, di una vittoria in questa maniera. In campionato le cose non stanno andando bene. La Champions l'abbiamo iniziata in maniera splendida, speriamo di continuare così".

Come stanno i sudamericani?

"Prima parlavo con i miei compagni sudamericani per vedere come stavano loro. Io ho viaggiato di giorno, ancora sto ritrovando la forma nel dormire. Dormendo poco è difficile trovare la forma però dobbiamo giocare. Le cose oggi sono andate bene e ora abbiamo bisogno di giorni in più per riposare e per cercare di star bene per domenica".

Dove migliorare?

"Possono migliorare tante cose. Abbiamo fatto tante cose buone oggi. E' stato importante non prendere gol oggi, penso che nel secondo tempo potevamo di spendere un po' di energie in attacco però abbiamo fatto una grande partite tenendo la palla e giocando da grande squadra".

Manca poco per il rinnovo?

"Speriamo. C'è volontà da parte di tutti. Credo che in settimana ci sarà un'altra riunione tra le parti. Loro lo sanno da parte mia la grande volontà che c'è e anche la loro. Adesso una parte della dirigenza è cambiata e si è riniziato a parlare tutto di nuovo. Sicuramente speriamo che tra poco finisca tutto e ci possano essere delle buone notizie per tutti".