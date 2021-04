Juventus e Dragusin avanti insieme. Col rinnovo per il difensore ingaggio da 500mila euro a salire

Dragusin e la Juventus avanti insieme. Dopo una trattativa che si è protratta a lungo, la società bianconera è riuscita a blindare il difensore romeno classe 2002 per le prossime quattro stagioni, fino a giugno 2025. Radu, che andava a scadenza il prossimo 30 giugno, da gennaio era libero di accordarsi con altri club: ha avuto più di una proposta (si è parlato con insistenza soprattutto di Lipsia e Newcastle), ma in realtà - sottolinea La Gazzetta dello Sport - non ha mai davvero preso in considerazione l’idea di lasciare il club in cui era arrivato sedicenne, per 260mila euro, dalla Regal Sport Bucarest. Ha firmato un contratto che parte da circa 500 mila euro nella prima stagione per salire progressivamente.