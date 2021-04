ufficiale la Juve non lo perderà a parametro zero, Dragusin blindato fino al 2025

La Juventus ha blindato il difensore Radu Dragusin. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club campione d'Italia ha reso noto che il calciatore classe 2002 ha firmato un nuovo contratto fino al 2025. Firma importante per la Juventus, che in questo modo non perde a parametro zero questo promettente difensore rumeno il cui precedente contratto era in scadenza a giugno.