Juventus, è Gattuso la prima alternativa in caso di mancata conferma di Pirlo

Tiene banco in casa Juve la vicenda legata a mister Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero è più che mai in bilico e anche una qualificazione eventuale in Champions League potrebbe non bastare per la riconferma. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la prima alternativa sarebbe sempre Gennaro Gattuso che avrebbe interrotto i suoi contatti con la Fiorentina da quando i bianconeri si sarebbero fatti avanti.