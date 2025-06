Ufficiale Juventus, ecco il rinnovo di Savona: la nota del club e tutti i dettagli

Nicolò Savona ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus, come da anticipazioni delle scorse ore. Il difensore si è legato ai colori bianconeri con un nuovo contratto che avrà scadenza giugno 2030. Questa la nota del club torinese:

"Nicolò Savona rinnova il suo contratto con la Juventus: si prolunga infatti fino al 30 giugno 2030 il legame con il classe 2003 che, dopo essere cresciuto nel Settore Giovanile bianconero, da agosto 2024 è entrato a far parte della Prima Squadra della Juventus.

Con i colori bianconeri addosso dall’età di 8 anni, Nicolò ha potuto conoscere tutte le categorie del Club acquisendo esperienza e maturando con costanza annata dopo annata: dalle Under, passando per la Primavera e la Next Gen, fino all’approdo in pianta stabile tra i più grandi.

La stagione 2024/2025 è quella che ha portato all’esordio con la Prima Squadra, presenza numero uno di trentasette fra tutte le competizioni disputate, nel successo contro il Como all’Allianz Stadium del 19 agosto scorso. Di ruolo duttile difensore, ma Nicolò ha sempre dimostrato di non disdegnare le progressioni in zona offensiva: due le reti, le prime della sua carriera ed entrambe in trasferta - Verona e Udine -, che hanno contribuito alle vittorie della squadra.

Il rapporto fra Savona e la Juventus è quindi pronto a proseguire ancora per anni: complimenti Nicolò, ci vediamo in campo!".