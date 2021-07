Juventus, Gabriel Jesus resta l'obiettivo in attacco. Ma Allegri apprezza anche l'ex Kean

Il possibile arrivo al Manchester City di Kane può far partire il domino degli attaccanti in Europa: per la Juventus l'obiettivo resta Gabriel Jesus: Danilo, suo compagno di Nazionale, ha già avuto modo di sponsorizzare il progetto Juventus al suo connazionale. L'alternativa è Moise Kean, reduce dall'esperienza in prestito al Paris Saint Germain: Allegri lo ha lanciato, lo ha poi incensato, non gli ha risparmiato qualche frecciatina. Ma ora lo riaccoglierebbe volentieri convinto di poter portare l’azzurro, rivela Tuttosport.