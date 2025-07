Juventus, Gatti dopo il rinnovo: "È il momento di tornare a vincere, il più presto possibile"

Rinnovo di contratto pesante per la Juventus, che ha legato a sè Federico Gatti fino al 2030. Queste le prime parole del centrale, trasmesse tramite i canali ufficiali del club: "Provo tanta emozione. Rinnovare il contratto in questa società, che è per me una seconda famiglia, è bellissimo. Deve essere un punto di ripartenza, ora c'è da lavorare sodo perché bisogna tornare a vincere il più presto possibile. L'anno scorso per me è stata una stagione lunga e impegnativa, ma a livello personale è stata un'ottima stagione. Voglio ripartire al massimo, lasciarmi l'infortunio alle spalle e tornare al 110% per dare tutto per questi colori".

Di seguito il comunicato della società bianconera: "Federico Gatti è sempre più bianconero: il difensore classe 1998 ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2030.

Approdato alla Juve nel gennaio 2022, Gatti è rimasto in prestito fino al termine di quella stagione al Frosinone, entrando a far parte del gruppo dall’estate 2022: da lì in poi è riuscito, un passo alla volta, a ritagliarsi spazio e a guadagnare la fiducia dello staff tecnico grazie all’abnegazione e all’umiltà dimostrata sin dal primo allenamento - diventando uno dei giocatori più utilizzati nella stagione 2024/25 (42 presenze e oltre 3.200 minuti in campo, cui si aggiungono le 4 presenze al Mondiale per Club). Doti, le sue, che abbinate alla grinta e alle indubbie capacità difensive ne hanno fatto, partita dopo partita, un riferimento per tutti".