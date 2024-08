Juventus, Gatti: "La fascia di capitano è il coronamento di un sogno, cercherò di onorarla"

vedi letture

Nel prepartita di Juventus-Como è intervenuto ai microfoni di DAZN il difensore bianconero Federico Gatti che stasera indosserà la fascia di capitano: "Con Motta è cambiato tutto, va affrontato tutto con la massima determinazione, quella è la cosa più importante. Per me è il coronamento di un sogno, se provate a chiedere a un ragazzino quando comincia a giocare a calcio penso sia il sogno più grande per tutti, oggi cercherò di onorare questa fascia e la responsabilità che mi hanno dato il mister e i miei compagni".

Le formazioni ufficiali di Juventus-Como

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal; K. Thuram, Locatelli; Weah, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Savona, Rouhi, McKennie, Fagioli, Douglas Luiz. Allenatore: Motta

COMO (4-4-2): Reina; Sala, Goldaniga, Barba, Moreno; Strefezza, Braunöder, Baselli, Da Cunha; Belotti, Cutrone. A disposizione: Audero, Gabrielloni, Dossena, Cerri, Elgelhardt, Abildgaard, Cassandro, Verdi. Allenatore: Fabregas