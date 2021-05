Juventus, idea Hysaj a parametro zero. Ci sono anche Atletico Madrid e PSG

In scadenza di contratto e alla ricerca di una nuova sistemazione, Elseid Hysaj è seguito da diverse squadre. Tra le formazioni accostate al giocatore, in particolare, figura anche il Milan ma non solo. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, anche la Juventus è sul giocatore e sarebbe pronta ad accelerare per accaparrarsi il laterale albanese. Tra le altre pretendenti anche PSG e Atletico Madrid.