Juventus, il CdA di ieri non ha 'toccato' l'argomento Allegri. Ma senza 4° posto sono guai

Il Consiglio di Amministrazione di ieri in casa Juventus era chiamato ad approvare un bilancio chiuso in profondo rosso, con un passivo di 254.3 milioni di euro. Nel corso del CdA non si è discusso della posizione dell'allenatore Massimiliano Allegri ma - scrive 'Tuttosport' - si è tornati sui rischi economici che comporterebbe la non qualificazione alla prossima Champions League, un danno economico di circa 60-70 milioni di euro. La rappresentazione di uno scenario più che l'esposizione di una preoccupazione, perché sono trascorse solo sette giornate e il quarto posto è a quattro punti. Nessuno nel Consiglio di Amministrazione - si legge - aveva timore di una Juve che chiuderà il campionato dal quinto posto in giù.