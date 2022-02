Juventus, il futuro di De Ligt resta un caso spinoso: l'olandese si guarda intorno

La Juventus ha archiviato il mercato con acquisti e cessioni top e ora è pronta a mettersi a lavoro per il passo successivo, ovvero i casi spinosi legati ai rinnovi. Oltre a quello legato a Dybala, i bianconeri dovranno presto affrontare il discorso sul futuro di De Ligt, che Raiola ha già di fatto proposto alle big europee nelle ultime dichiarazioni di dicembre. L'olandese non è in scadenza, ha un contratto fino al 2024, ma si guarda intorno. I bianconeri vorrebbero tenerlo a lungo, ma nessuno ha intenzione di mettersi a sedere per parlare di rinnovo, se non con un ridimensionamento dell'ingaggio che non è nei piani del difensore e del suo agente. La questione resta spinosa, per questo andrà risolta quanto prima. A riportarlo è Tuttosport.