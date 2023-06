Juventus, il Galatasaray su McKennie: il centrocampista è valutato 35 milioni dai bianconeri

La Juventus pensa al mercato in uscita e come riportato dal Corriere dello Sport la priorità del club bianconero è quella di piazzare gli esuberi, a cominciare per esempio di Weston McKennie, non riscattato dal retrocesso Leeds: il texano piace in Bundesliga ma la pista più calda porta in questo momento al Galatasaray, con la Juve valuta 35 milioni il centrocampista statunitense.