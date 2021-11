Juventus, il passaggio agli ottavi vale 25 milioni: così Cherubini può tentare l'assalto a Vlahovic

Con un punto conquistato questa sera contro lo Zenit, la Juventus di Massimiliano Allegri avrebbe la certezza matematica della qualificazione agli ottavi di Champions League (in gioco resterebbe solo il primo posto del gruppo). Il passaggio del turno, sottolinea Tuttosport, porterebbe nelle casse bianconere circa 25 milioni di euro, soldi che andrebbero a sommarsi ai circa 51 milioni già entrati dalla partecipazione fin qui. E proprio quei 25 milioni andrebbero a comporre il tesoretto per il mercato invernale con cui la società potrebbe tentare l'assalto a Dusan Vlahovic. Una pista complicata per diversi motivi: la concorrenza europea, la poca voglia della Fiorentina di scendere a patti in inverno e la questione economica. Ma con i 25 milioni che andrebbero a sommarsi ai 51 già incassati, un pensiero in tal senso potrà essere fatto.