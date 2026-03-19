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Juventus, il piano di Spalletti parte dal rinnovo di Vlahovic

Juventus, il piano di Spalletti parte dal rinnovo di Vlahovic TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus ieri ha proseguito la preparazione in vista della sfida contro il Sassuolo. Mercoledì Khéphren Thuram ha lavorato a parte, ma già da oggi riprenderà ad allenarsi in gruppo. Il francese dovrebbe essere a disposizione per la gara di sabato, ma poi sarà Luciano Spalletti a decidere se schierarlo titolare oppure se farlo partire dalla panchina. Nel caso è pronto Teun Koopmeiners, che è in preallarme per affiancare eventualmente Manuel Locatelli. Thuram, però, ha ancora due giorni e mezzo per rimettersi dal problema alla caviglia accusato contro l’Udinese. L’obiettivo della Juventus è quello di averlo a disposizione per il match contro il Sassuolo.

Spalletti ha in testa un pensiero fisso.
Luciano Spalletti ha scelto di sposare il progetto della Juventus e, da quando è arrivato a Torino, vuole risollevare le sorti della Vecchia Signora. Adesso il tecnico di Certaldo è pronto a firmare un rinnovo annuale con opzione per il 2028. Ma quello che vuole Spalletti è una cosa molto chiara: riportare la Juventus a lottare per lo scudetto. Questo è un pensiero fisso che Spalletti ha manifestato anche alla dirigenza durante i colloqui avuti in queste settimane. Il tecnico di Certaldo ha già in mente quello che serve alla Juventus per crescere e competere per il titolo. Spalletti vuole 5/6 giocatori per accrescere la qualità della rosa: la società è al corrente delle sue richieste e conta di soddisfarle. Ma l’allenatore bianconero culla quel sogno di riportare a Torino uno scudetto che ormai manca da 6 anni, un periodo lunghissimo per un club che è abituato a vincere sempre. Nelle ultime stagioni, la Juve non solo non ha vinto il campionato, ma non è mai stata in lizza per conquistare il tricolore. Per questo motivo è tempo di tornare ad essere la vera Juventus, quella che lotta per lo scudetto, e Spalletti ha questo pensiero fisso che ha manifestato alla società e vuole realizzare questo sogno. Ma per farlo il club dovrà essere abile sul mercato a trovare gli uomini giusti per mettere l’allenatore nelle condizioni di poter lavorare al meglio.

Vlahovic-Juventus sempre più vicini.
Dušan Vlahović e la Juventus hanno deciso di darsi un’altra opportunità. Come ogni grande storia d’amore che si rispetti, anche quella tra DV9 e i bianconeri sembra meritarsi un nuovo capitolo. Dusan, in cuor suo, ha sempre aspettato un segnale dalla società e qualche settimana fa quel passo la dirigenza juventina lo ha fatto. La Juventus ha manifestato all’entourage di Vlahovic la possibilità di rinnovare e il giocatore, dal canto suo, ha dato massima apertura. Dopo questo primo passo, le parti si sono messe all’opera per capire termini e cifre del nuovo accordo. Adesso Vlahovic e la Juventus sembrano essere sempre più vicini e si va avanti a grandi passi. La durata del contratto dovrebbe essere breve, con una scadenza fissata nel 2028, mentre l’ingaggio dovrebbe essere intorno ai 6 milioni o forse qualcosa in meno, ai quali però aggiungere dei bonus che, se centrati, alzeranno la cifra. Ora Vlahovic ha in mente due cose: prendere presto in mano la penna per legarsi ancora alla sua Vecchia Signora e tornare tra i convocati di Spalletti. Per rientrare a disposizione del tecnico di Certaldo non sembra mancare molto, visto che DV9 potrebbe essere in squadra già per la gara contro il Sassuolo.

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