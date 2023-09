Juventus, il Pogba-bis può iniziare: esami ok, il francese spera di esserci già sabato

Gli esami di inizio settimana hanno scongiurato la paura di un nuovo lungo stop dopo la fitta avvertita a Empoli e per Paul Pogba, chiuso anche il mercato arabo, il pensiero può andare solo al campo e al ritorno ai livelli che lo hanno fatto conoscere in tutto il mondo come uno dei centrocampisti più forti del pianeta.

Stando alla Gazzetta dello Sport, il francese spera di esserci già sabato. Allegri deciderà in extremis, senza correre rischi, perché la gara contro i biancocelesti è solo la prima di una serie importante: Lazio, Sassuolo, Lecce, Atalanta e Torino, prima di una nuova sosta.