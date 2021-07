Juventus, il rebus di Allegri: quattro soluzioni tattiche per far convivere CR7 e Dybala

Cristiano Ronaldo più Paulo Dybala. Il dolce rebus di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero starebbe studiando alcune mosse per far sì che CR7 e la Joya possano rendere al meglio in campo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il tecnico della Juventus starebbe studiando quattro accorgimenti tattici: il primo sarebbe un 4-4-2 con i due giocatori punte centrali e Chiesa e Rabiot esterni, il secondo sarebbe un 4-3-1-2 con Dybala trequartista alle spalle di Ronaldo e Morata. Il terzo invece potrebbe essere un 4-2-3-1 con il portoghese centravanti e l’argentino alle spalle con Kulusevski o Cuadrado da un lato e Chiesa o Morata dall’altro. Infine un passaggio al 3-4-1-2 con Ronaldo e Morata di punta e Dybala fra le linee.