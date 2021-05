Juventus in campo in vista del derby d'Italia. Domani alle 15 parlerà Andrea Pirlo

Juventus in campo dopo il successo sul Sassuolo che mantiene vive le speranze nella corsa Champions, con i bianconeri che dabato saranno impegnati contro l'Inter. Questo il report del club: "Non c’è sosta in questo finale di stagione. La Juve rientrata nella notte da Reggio Emilia dopo l’importante vittoria per 3-1 sul Sassuolo firmata da Rabiot e dalle reti di Cristiano Ronaldo e Dybala, che hanno permesso al portoghese e all’argentino di arrivare entrambi a quota 100 gol in bianconero, si è ritrovata questa mattina al Training Center per concentrarsi sul prossimo impegno.

Tra due giorni, infatti, si scenderà nuovamente in campo. Ad attendere i bianconeri ci sarà la sfida dell’Allianz Stadium contro l’Inter, in programma sabato 15 maggio alle ore 18.00, e valevole per la penultima giornata di campionato.

Una gara che la Juve vorrà affrontare nel migliore dei modi e che ha iniziato a preparare da questa mattina. Come accade nel giorno del post gara, chi è sceso in campo nell’ultimo match ha svolto una seduta di scarico, la restante parte del gruppo si è focalizzata su esercitazioni tecniche e possessi.

Domani sarà già vigilia di campionato e il gruppo si ritroverà alla Continassa nuovamente al mattino.

A seguire, alle ore 15.00, Mister Andrea Pirlo risponderà in conferenza stampa alle domande dei giornalisti collegati e invitati da remoto".