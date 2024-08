TMW Juventus, in definizione l'arrivo di Kalulu: stasera a Torino, domani le visite mediche

Pierre Kalulu sarà un nuovo giocatore della Juventus. Sfumato Todibo, passato nei giorni scorsi al West Ham, i bianconeri si sono fiondati sul francese di proprietà del Milan e l'operazione è vicinissima alla fumata bianca ultima e definitiva, dopo i contatti proficui delle scorse ore.

La società bianconera, per mezzo del dt Cristiano Giuntoli, sta sistemando gli ultimi dettagli per l'arrivo del francese, il quale ha chiesto rassicurazioni in merito alla sua centralità nel progetto tattico di Thiago Motta. L'operazione sarà chiusa sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro, più ulteriori 3 milioni di bonus e un 10% sulla futura rivendita in mano ai rossoneri.

Il giocatore, sistemati gli ultimi dettagli nelle prossime ore, arriverà a Torino già questa sera e nella mattinata di domani si presenterà al J Medical per le consuete visite mediche di rito prima di firmare il suo nuovo contratto con il club bianconero. Cresciuto come terzino destro, il francese classe 2000 può giocare anche come difensore centrale, ruolo in cui si è confermato sotto la gestione di Stefano Pioli al Milan. In rossonero dal 2020, per Kalulu sono 112 le partite disputate, con 3 gol e 3 assist realizzati. In carriera Kalulu vanta anche 36 presenze con la seconda squadra del Lione e 16 con l'OL in Youth League. In Nazionale con la Francia ha invece raccolto 3 gettoni con la squadra olimpica, 5 con l'Under 18, 12 con l'Under 19, 3 con l'Under 20, 19 con l'Under 21, con cui ha segnato pure 2 gol, e uno con l'Under 23.