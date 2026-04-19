Live TMW Juventus, Kalulu: "Vittoria importante. Sfida speciale contro il Milan"

23:18 - Pierre Kalulu, difensore della Juventus, ha parlato al termine della sfida contro il Bologna. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del difensore bianconero.

Una vittoria importante...

Oggi ci siamo sentiti subito molto bene, abbiamo avuto più tempo per lavorare. È stata una vittoria importante con questi tre punti, siamo molto più in alto. Tutto è verde stasera".

Che impressione ti ha fatto il Bologna?

"Le partite col Bologna sono sempre molto fisiche, loro giocano un gran calcio. A livello collettivo ora abbiamo più automatismi, ci conosciamo di più, sappiamo distinguere i momenti importanti delle partite".

Contro il Milan sarà una partita speciale?

"Sarà ancora lunghissima, a livello personale è sempre una partita speciale per me. Torno un po’ dove tutto è iniziato, sono contento di tornare a San Siro e rivedere facce che conosco molto bene. Con una vittoria sarà ancora più bello".

Pensate al terzo posto?

"Adesso ci mancano solo 5 partite, dobbiamo essere concentrati su di noi, sui nostri risultati. Poi alla fine cambia ma cambia pochissimo il posto. Puntiamo sempre in alto con le vittorie come stasera, speriamo con altre 5".