Juventus, Kean: "Mi sono allenato tantissimo, messo a dieta ed è vero che ho perso 5-6 chili"

Moise Kean, attaccante della Juventus, match-winner contro la Lazio, nel post-partita è intervenuto al microfono di DAZN: "Allegri ha detto che ho perso 5-6 chili? E' vero, mi sono messo messo al lavoro per avere un ottimo risultato ed è venuto bene. Mi sono allenato tantissimo e messo a dieta. Non riuscivo a perdere peso, poi ho smesso di mangiare un po' di cose. Cose non ideali. Mi sono messo al lavoro e ho capito che questa è la strada giusta".

Ora sei più dentro alla Juventus?

"Sì, questo anche grazie al mister che non ha mai perso la pazienza di star lì a spiegarmi cose, come attaccare lo spazio. Anche a fine allenamento mi fermavo a veder bene in movimenti da fare e portare in prestazione alla domenica".

Il tuo ruolo ideale è questo da centravanti con un altro attaccante accanto?

"Ovunque mi metta il mister io cerco di dare il massimo, facendomi spiegare le cose anche più di una volta, se sbaglio, per capire meglio".

Cosa ti ha chiesto Allegri?

"Abbiamo studiato bene la Lazio durante la settimana, sapevamo di poter attaccare tantissimi spazi dietro ai difensori e l'abbiamo fatto".

Pensate allo Scudetto?

"E' presto per pensare allo Scudetto, pensiamo a dare il 100% ogni partita, quando torneremo incontreremo anche il Napoli e vedremo gara dopo gara".

E la tua esultanza?

"Un mio amico che abita negli Stati Uniti l'ha inventato per i giocatori di NFL, è una danza che va di moda".