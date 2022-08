Juventus, la cessione di Arthur non basterebbe per arrivare a Paredes: occhio a Zakaria

Prosegue il corteggiamento della Juventus a Leandro Paredes. Il centrocampista del PSG è il primo della lista per la squadra di Massimiliano Allegri ma occorre qualche cessione prima di sferrare l'attacco decisivo. Nella lista dei partenti c'è Arthur ma, riporta l'edizione odierna di Tuttosport, potrebbe non bastare, Fra i papabili che hanno richieste in Premier League e Bundesliga ci sarebbero anche Weston McKennie e Denis Zakaria.