Juventus, la doppia missione di Allegri: isolare il gruppo e puntare alla rimonta in campionato

Tutto sulle spalle di Massimiliano Allegri. Lo tsunami, tradotto con l'Inchiesta Prisma, che ha colpito la Juventus è decisamente importante. Il tecnico bianconero, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, avrà il compito per niente facile di isolare il gruppo per focalizzarlo solamente sulla rimonta in campionato, senza farsi condizionare dalle voci che arrivano fuori dal campo. Importantissima sarebbe la qualificazione alla prossima Champions League specialmente per le casse societarie.