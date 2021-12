Juventus, manovre a centrocampo: fra Witsel e Tolisso spunta anche il nome di Herrera del PSG

vedi letture

La Juventus è una delle squadre su cui si concentrano le maggiori attese, in vista del mercato di gennaio. Tanto in uscita, quanto in entrata. Secondo repubblica.it l'idea dei dirigenti bianconeri sarebbe quella di regalare a Massimiliano Allegri un centrocampista e un attaccante. Per quanto riguarda la mediana, al netto delle possibili uscite dei vari Arthur, Rabiot e Ramsey, i nomi seguiti sono quelli di Axel Witsel e Corentin Tolisso, rispettivamente di Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Per il sito del quotidiano, però, uno dei nomi buoni sarebbe anche quello di Ander Herrera, spagnolo classe '89 di proprietà del PSG che in stagione ha raccolto 13 presenze con 3 gol e 2 assist in Ligue 1.