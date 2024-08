TMW Juventus, McKennie ha firmato il rinnovo di contratto: ufficialità in arrivo

Weston McKennie ha appena firmato il rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2026 e, nelle prossime ore, è atteso anche il comunicato ufficiale da parte della società bianconera.

Il centrocampista statunitense nelle prime settimane di calciomercato era stato messo nell'elnco dei cedibili da parte del club bianconero, senza tuttavia trovare mai la soluzione che potesse accontentare tutte le parti in causa. Da qui il riavvicinamento con Thiago Motta fino al reintegro a tutti gli effetti nelle rotazioni previste dall'allenatore bianconero. McKennie in questi minuti ha messo nero su bianco un nuovo contratto valido fino al 2026, da capire se è stata inserita anche l'opzione per una ulteriore stagione. Cambia quindi la durata ma non lo stipendio, col giocatore che continuerà a percepire 2,5 milioni di euro netti a stagione.

"McKennie è un giocatore utile per noi e funzionale per le nostre esigenze. Domani abbiamo 19 giocatori per affrontare la partita, possono giocare solo 11 e posso fare 5 cambi, non di più. Stiamo bene, buona preparazione, tutto quello che vogliamo vedere. Pronti per affrontare la partita di domani".