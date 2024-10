Juventus, Motta: "Concesso troppo al Parma, dobbiamo fare meglio negli ultimi metri"

Thiago Motta, tecnico della Juventus, analizza ai microfoni di DAZN il pareggio per 2-2 nella sfida contro il Parma: "Oggi abbiamo concesso troppe ripartenze. Non abbiamo fatto bene sui gol, la cosa più importante per me è la gestione della palla negli ultimi metri, dobbiamo avere pazienza e mantenere equilibrio per non far ripartire l'avversario. Dobbiamo portare la nostra idea fino in fondo, più giocheremo così e più metteremo in difficoltà le altre squadre. In tanti momenti abbiamo fatto bene, in tanti altri no e per questo abbiamo concesso tantissimo. Ci sono momenti nei quali possiamo costruire nella metà campo avversaria, oggi non lo abbiamo fatto a sufficienza".

Ci sono analogie con la partita persa contro lo Stoccarda?

"Loro hanno fatto poca pressione alta, si sono messi con un blocco medio. Giocando in quel modo è importante creare superiorità dentro, anche con l'aiuto di Vlahovic. Se si chiudono dobbiamo andare a trovare l'esterno, dobbiamo avere il controllo del gioco per chiudere l'azione. Abbiamo fatto bene fino agli ultimi metri, è lì che dobbiamo migliorare. Le transizioni sono importanti, ma bisogna giocare bene a calcio con qualità per fare gol e quando non ci riusciamo non far ripartire l'avversario".