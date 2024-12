Juventus, Motta su Vlahovic: "La continuità è la cosa più importante e serve anche a lui"

vedi letture

Arrivano buone notizie per la Juventus. A riportarle è stato lo stesso Thiago Motta, in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro la Fiorentina: "Infortunati? Abbiamo recuperato Douglas Luiz, Gonzalez, Danilo e Koopmeiners. Dobbiamo aspettare Milik, mentre Bremer e Cabal sapete già", ha sottolineato il tecnico bianconero.

Qual è l'obiettivo della Juventus in classifica nel 2025?

"L'obiettivo è domani, come sempre. Potremmo discutere di tutto per ore, ma conta pochissimo. Adesso conta avere la testa sulla Fiorentina, dovremo competere al massimo e fare le cose al nostro meglio".

Come può migliorare la Juventus?

"Il possesso palla non porta esclusivamente a vincere le partite. Ho già spiegato cosa significa per me giocare bene al calcio. Il possesso dà più possibilità di vincere rispetto all'avversario, ma ad esempio col City eravamo riusciti a vincere. Domani sarà una partita diversa: loro hanno qualità individuali e sono pericolosi nelle transizioni".

Quale step in più può fare Vlahovic da qui in avanti?

"Continuare a lavorare come sta facendo. La continuità è la cosa più importante e serve anche a lui. Siccome è un ragazzo che lavora sempre bene, ha grande probabilità di mantenere questa linea di crescita nella carriera".

C'è una gerarchia sui calci piazzati dal limite? E in cima c'è Koopmeiners?

"Sicuramente lui è il primo. Chi in allenamento ne segna cinque su cinque, ovviamente li deve tirare lui. Ci sono anche altri tiratori come Douglas Luiz e Vlahovic, ma è il campo che decide. Teun è uno specialista delle punizioni, però è anche generoso e lascia calciare i compagni".

Leggi qui la conferenza stampa integrale di Thiago Motta