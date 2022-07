Juventus, nuova pretendente per Rabiot: si fa avanti il Lione, ma la madre lavora col PSG

Convocato per il ritiro dell'Under 23 della Juventus, il futuro di Adrien Rabiot è sempre più incerto. Il Corriere dello Sport scrive che l'Olympique Lione si è fatto avanti per il centrocampista della nazionale francese, che però non sarebbe stuzzicato da quest'idea e vorrebbe un club più prestigioso. Tipo il PSG: mamma Veronique sta lavorando al clamoroso ritorno al Parc des Princes.