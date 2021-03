Juventus, nuovi intrecci col Chelsea: i protagonisti sono Jorginho ed Emerson Palmieri

Intrecci di mercato sull'asse Londra-Torino che tornano a essere protagonisti dopo gli affari del passato che hanno coinvolto Sarri, Higuain e Cuadrado. Adesso i bianconeri stanno seguendo con attenzione l'evolversi della situazione di Jorginho. L'italo-brasiliano viene considerato un'opzione di lusso ma in base alla volontà di Tuchel, i dirigenti juventini sono pronti a muoversi per rinverdire i rapporti con Marina Granovskaia. Oltre al centrocampista ex Napoli, occhi puntati anche su Emerson Palmieri, più volte vicino al ritorno in Italia e ora considerato un potenziale rinforzo per la fascia sinistra nonostante la scommessa Bernardeschi terzino stia dando diversi frutti. A riportarlo è Tuttosport.