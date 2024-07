Juventus, nuovo rilancio per Koopmeiners. Per l'Atalanta mancano ancora 12 milioni

La Juventus torna a bussare alla porta dell'Atalanta per il grande obiettivo dell'estate Teun Koopmeiners (26 anni, nell'immagine). Secondo quanto si legge dalle pagine de Il Corriere della Sera, edizione Bergamo, di oggi l'uomo mercato dei bianconeri Giuntoli ha alzato l'offerta per il nazionale olandese della Dea nerazzurra.

La Vecchia Signora ha alzato l'asticella della proposta economica ed è arrivata a offrire 48 milioni di euro ai bergamaschi per il centrocampista offensivo classe 1998, un piatto sicuramente ricco ma non ancora coincidente con quella che è la volontà degli orobici.

La famiglia Percassi infatti continua a rimanere ferma sulla richiesta di 60 milioni di euro per lasciar partire Koopmeiners. Sono 12 milioni di distanza, tutt'altro che banale per un giocatore fondamentale nell'ottica del gioco di mister Gasperini e per il quale la dirigenza della Dea non ha intenzione di fare sconti. Intanto i nerazzurri valutano se rilanciare ulteriormente con il Celtic per O'Riley, mentre lunedì a Zingonia arriverà l'ultimo atalantino mancante, il brasiliano Ederson.