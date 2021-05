Juventus o Barcellona? Donnarumma si espone sui social, ma soltanto... sulla Nazionale

Juventus o Barcellona? Mentre il suo entourage sfoglia la margherita delle offerte dopo la rottura col Milan, Gianluigi Donnarumma pensa solo alla Nazionale e ai prossimi Europei. Il portiere in scadenza di contratto coi rossoneri ha postato un'immagine sulle sue Instagram Stories mostrando concentrazione assoluta per i prossimi impegni con gli azzurri, piuttosto che sui rumors di mercato che da giorni lo danno a Torino o in Catalogna in vista della prossima stagione.

Questa la foto pubblicata dal classe '99, che si sta godendo qualche giorno di relax al mare prima di rispondere alla chiamata del ct Mancini: