Juventus, obiettivo Aouar: De Sciglio o Douglas Costa per abbassare il prezzo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus continua a seguire con interesse Houssem Aouar, giocatore che va in scadenza nel 2022 e che i bianconeri hanno messo da tempo nel mirino. La sua valutazione ha già superato i 50 milioni di euro, ma la Vecchia Signora potrebbe avere due carte da giocarsi. La prima è Mattia De Sciglio, attualmente in prestito secco proprio nella rosa dei transalpini e potenziale giocatore da poter mettere sul piatto per arrivare al franco-algerino. L'altra è Douglas Costa, che non verrà riscattato dal Bayern Monaco e che potrebbe essere inserito nello scambio per arrivare al 22enne.