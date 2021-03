Juventus, obiettivo Kean per l'attacco: si tratta con l'Everton, PSG focalizzato su altro

Moise Kean è il nome che scalda la dirigenza della Juve, a caccia di nuovi rinforzi per l'attacco bianconero che verrà: alla Continassa, sottolinea Tuttosport, in attesa di capire la decisione di CR7, l’eventuale fattibilità di un rinnovo con Dybala e di un prolungamento per altri dodici mesi del prestito di Morata, già da un po’ sono cominciati i primi movimenti sotto traccia per riportare in bianconero il ragazzo dei record del vivaio. Kean, che a Parigi è sbocciato definitivamente, è soltanto in prestito a Parigi: il cartellino è ancora di proprietà dell’Everton e il 21enne azzurro ha due idee in testa per il futuro. Restare al PSG o tornare nella sua Torino da protagonista. Sotto la Tour Eiffel sarebbero pronti a ingaggiare Kean a titolo definitivo, però allo stesso tempo sono attivi su Leo Messi, sul Kun Agüero (i due argentini sono a scadenza) e devono fare i conti con le intenzioni di Mauro Icardi.