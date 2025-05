Juventus, occhi puntati sulla Spagna: seguiti due talenti del Deportivo La Coruña

La Juventus, in attesa di vedere come finirà la volata Champions, continua a guardarsi intorno a caccia di giovani talenti. Occhi puntati sulla Spagna, scrive La Gazzetta dello Sport, e in modo particolare in Galizia, dove giocano nel Deportivo La Coruna due talenti offensivi che si stanno mettendo in mostra al Riazor: il 22enne spagnolo Yeremay Hernández e il connazionale 19enne David Mella.

La Juventus, si legge sull'edizione odierna della rosea, si è iscritta alla corsa per le due ali, già nei radar di diversi club della Liga e di mezza Europa. Sempre in Spagna, ma nel Girona, gioca Miguel Gutierrez: il 23enne terzino sinistro è uno dei nomi in lista in caso di sacrificio estivo di Andrea Cambiaso, sempre al centro dei corteggiamenti di Manchester City e Liverpool.

Yeremay Hernández lo scorso gennaio era già stato accostato a diverse squadre prestigiose e, intervistato da AS, aveva dichiarato: "Ho cercato di prenderla nel miglior modo possibile. Non mentirò. È stata una novità per me. Alla fine sono un bambino, ho 22 anni. Molte volte non vuoi guardare e ti arriva da tutte le parti. La cosa positiva è che ho chiesto aiuto e mi hanno aiutato. Ora sto molto meglio, più calmo e concentrato al 100% sul Deportivo".