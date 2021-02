Juventus, oggi esami per Chiellini: si teme uno stop di almeno due settimane

vedi letture

Giorgio Chiellini oggi effettuerà gli esami strumentali per conoscere l'entità dell'infortunio al polpaccio che lo ha costretto ieri ad uscire in anticipo nel corso della sfida della Juventus contro il Porto in Champions League. Vista la lunga lista di infortuni al polpaccio del difensore toscano, se da una parte il suo essersi fermato in tempo potrebbe essere una buona notizia, dall'altra di temono comunque almeno due settimane di stop che vanno ad aggiungersi al ko di Bonucci e agli acciacchi di De Ligt, uscito con i crampi contro i portoghesi.