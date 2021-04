Juventus-Parma, le formazioni ufficiali: torna Dybaldo, out Kulusevski. Gervinho dal 1'

La Juventus torna in campo per la prima volta dopo il caos legato alla Superlega. I bianconeri ripartono dalla sconfitta contro l’Atalanta per difendere il quarto posto. La posizione del Parma è decisamente pericolante: a oggi la salvezza per gli emiliani, che non vincono da quattro giornate, ha le fattezze di un miraggio.

Andrea Pirlo ritrova Dybala al fianco di Ronaldo, in campo dal primo minuto insieme. È soltanto la sesta volta in questa stagione e non accadeva da tre mesi. Solo panchina per Kulusevski, con Cuadrado schierato alto a centrocampo.

Roberto D’Aversa riserva più di una sorpresa. In porta c’è Colombi, in attacco si rivede Gervinho, con Pellé titolare e Man a completare l’attacco.

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Parma.

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Mckennie; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.

Parma (4-3-3): Colombi; Laurini, Bani, Osorio, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Man, Pellé, Gervinho. Allenatore: Roberto D’Aversa.