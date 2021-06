Juventus, Peeters racconta CR7: "Mangia solo broccoli, riso e pollo. Persona molto piacevole"

Daouda Peeters, centrocampista belga della Juventus U23, ha parlato al portale HLN raccontando alcuni dettagli e il suo rapporto con Cristiano Ronaldo: "Mangia sempre le stesse cose: broccoli, pollo e riso. E litri di acqua, ovviamente senza Coca Cola. La cura dell'aspetto fisico? Non fa gli esercizi per vanità, bensì perché considera il suo corpo come uno strumento di lavoro. Non sta ore davanti allo specchio. Quando è con la squadra soprattutto è per allenarsi. Vive per il suo lavoro. Umanamente è un tipo molto piacevole che allo stesso tempo prende il calcio molto sul serio. Nell'autobus parla pochissimo. Vuole vincere sempre e ovunque. Riesce a far crescere i più giovani perché li coinvolge e questa è una caratteristica molto bella".