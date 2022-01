Juventus, per Bernardeschi lieve fastidio muscolare: contro il Milan ci sarà

vedi letture

Lieve fastidio muscolare per Federico Bernardeschi, escluso dai convocati per la sfida si stasera contro la Sampdoria, ottavo di Coppa Italia: niente di grave comunque per l'estero, una semplice precauzione in vista della sfida al Milan del prossimo weekend.