Juventus, per De Sciglio resta in piedi solo l'ipotesi Monza. Possibile anche la risoluzione

Mattia De Sciglio resta in uscita dalla Juventus. Il terzino bianconero non rientra nei piani di Thiago Motta ed è stato messo sul mercato, ma solo il Monza si è fatto avanti e non in maniera troppo concreta. Possibile dunque che, dopo la rescissione consensuale di Szczesny, anche l'italiano opti con la società per questa soluzione. Nei prossimi giorni ci saranno probabilmente novità. A riportarlo è TuttoJuve.com.

Nel corso della sua carriera De Sciglio vanta 133 presenze con la maglia del Milan, 117 con quella della Juventus, con cui ha segnato 2 gol, 53 con l'Under 19 rossonera, con la quale ha 2 reti all'attivo, e 33 con il Lione in Francia. Nel 2023 - 2024 ha preso parte a una sola partita a causa del brutto infortunio che ha patito, che lo ha tenuto per quasi tutto l'anno lontano dai campi da gioco. In Nazionale ha giocato 40 gare, più 5 con l'Under 21, 5 con l'Under 20 e 8 con l'Under 19, siglando anche un gol.

Il suo palmares, oltre a una Coppa Italia Primavera, annovera 8 trofei: il difensore si è infatti laureato 3 volte campione d'Italia (2017 - 2018, 2018 - 2019 e 2019 - 2020), ha vinto 2 volte la Coppa Italia (2017 - 2018 e 2023 - 2024) e 3 volte la Supercoppa Italiana (2011 - 2012, 2016 - 2017 e 2018 - 2019).